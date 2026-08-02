СК взял на контроль гибель двух детей при пожаре в Петербурге

СК взял на контроль гибель двух детей при пожаре в Петербурге Уголовное дело завели после смерти детей в пожаре в Санкт-Петербурге

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели после пожара во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге, где погибли двое детей, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу в МАКСе. Возгорание произошло 2 августа в 08:26 на улице Будапештской.

Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 15 специалистов на трех единицах техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Самаре в квартире девятиэтажного дома произошел пожар. Огонь распространился с шестого на седьмой этаж. В результате погиб один человек. В тушении пожара участвовали 52 человека и 17 единиц техники, включая 38 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники ведомства.

До этого в России лесопожарные службы ликвидировали 39 лесных пожаров на общей площади 2317 гектаров. Очаги возгораний были потушены в девяти регионах страны.