Новая Зеландия содрогнулась от мощных подземных толчков

Землетрясение с магнитудой 5,6 произошло на Северном острове в Новой Зеландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что эпицентр толчков находился в 190 километрах к востоку от города Тауранга, где проживают более 100 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километров.

Ранее в Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло сильное землетрясение магнитудой 4,7. Толчки отчетливо ощущались по всему городу, особенно в районе Кампи Флегрей, где располагался эпицентр. Оно стало сильнейшим за последние 40 лет.

До этого губернатор Хосе Алехандро Теран передавал, что не менее 1338 жителей числятся пропавшими без вести в венесуэльском штате Ла-Гуайра после землетрясения 24 июня. Цифра получена из реестров жилья, переписи 95 080 человек и обращений граждан. Стихия затронула 8,55% территории штата.

Кроме того, в Венесуэле близ города Валенсия произошли два мощных толчка магнитудой 6,2 и 7,1. Эпицентр находился на глубине 35 км в районе крупного населенного пункта.