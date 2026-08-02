Актер Бурляев рассказал, какое важное знание передает своим пятерым детям

Народный артист России Николай Бурляев поделился с NEWS.ru, что рассказывает своим детям и внукам о том, что духовное важнее материального. По его словам, осознание временности земных благ и бессмертия души является тем фундаментом, который помогает человеку сохранять достоинство и покой в самые сложные времена.

Я говорю об этом своим детям — у меня их пятеро, и сейчас я жду уже девятого внука. Самое главное — не то, что ты урвешь в этой жизни. Ничего с собой ты не возьмешь, все твои яхты, самолеты и клубы останутся тут. Голыми приходим — голыми уходим. Главное — успеть подготовить душу к переходу в вечность, — заявил деятель культуры.

Ранее Бурляев поделился, что не боится смерти, так как верит в вечную жизнь. По словам актера, еще в 25 лет он перенес опыт выхода из физического тела и лично убедился в существовании загробного мира.

Он также выразил мнение, что сегодня как никогда раньше важно снимать кино об объединении государств во главе с Россией. По словам, это должно стать главной темой современного отечественного кинематографа.