Лихачев рассказал о предстоящем визите главы МАГАТЭ в Энергодар Лихачев: Россия надеется на визит Гросси в ближайшее время

Россия надеется, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в скором времени посетить Энергодар и Запорожскую АЭС, чтобы получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он также указал на недостаточность мер, принимаемых агенством для обеспечения безопасности ЗАЭС, передает ТАСС.

Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос — кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару, — отметил Лихачев.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повышает риск техногенной радиационной катастрофы. ВСУ атаковали автомобиль Яковлева 15 июля, вместе с ним погиб и водитель.

До этого представитель МИД России Мария Захарова возмутилась, что гендиректор Гросси так и не осудил Киев за теракт, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС. Дипломат отметила, что в МАГАТЭ не дали прямой оценки действиям Киева.

Также генеральный директор Росатома сообщал, что ВСУ нарастили количество атак на Энергодар. По его словам, в городе все чаще фиксируются атаки противника на гражданские объекты.