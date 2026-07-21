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21 июля 2026 в 07:31

В МИД заявили о радиационной угрозе из-за украинского теракта

Мирошник заявил о риске радиационной катастрофы после гибели инженера ЗАЭС

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повышает риск техногенной радиационной катастрофы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, убийство специалистов, отвечающих за ядерную и радиационную безопасность, представляет собой попытку парализовать систему управления атомным объектом.

Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией и неминуемо повышает риски техногенной радиационной катастрофы, — сказал Мирошник

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре, о чем говорил глава Росатома Алексей Лихачев. По предоставленным данным, его автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника. Тогда Лихачев отметил, что российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.

Ранее в Энергодаре Запорожской области в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. До этого ВСУ атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.

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