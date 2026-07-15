Украинский дрон смертельно ранил главного инженера Запорожской АЭС

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, дрон ВСУ атаковал служебную машину, вместе с ним погиб водитель.

В результате целенаправленного террористического акта был убит главный инженер Александр Яковлев, — заявил Лихачев.

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