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05 августа 2026 в 14:01

Политолог прокомментировал планы США по скорому открытию Ормузского пролива

Политолог Торопов: Ормузский пролив не сможет восстановиться в кратчайшие сроки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ормузский пролив не сможет восстановиться в кратчайшие сроки после заключения мирного договора между США и Ираном, заявил в беседе с «Ридусом» политолог-американист Егор Торопов. Он отметил, что все угрозы президента Штатов Дональда Трампа в отношении Исламской Республики носят исключительно демонстративный характер.

Ормузский пролив неоднократно возобновлял функционирование и вновь прекращал его. Подобные колебания продолжатся. Однако в обозримой перспективе произойдет восстановление большей части пропускной способности пролива относительно того, что было до начала военной операции США в Иране в феврале. За последний месяц пролив периодически возвращал пропускную способность. Не полностью, но на треть или четверть от изначальной, — отметил Торопов.

Он добавил, что резкая риторика как со стороны США, так и со стороны Ирана — не более чем инструмент для достижения мирных договоренностей. По словам политолога, «за кулисами обе страны ведут себя куда более прагматично».

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив не должен быть закрыт, в противном случае Иран получит удар, невиданный со времен Второй мировой войны. Он предупредил, что в случае нового отхода иранского руководства от достигнутых договоренностей последствия будут крайне серьезными.

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Дональд Трамп
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