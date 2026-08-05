Политолог прокомментировал планы США по скорому открытию Ормузского пролива

Ормузский пролив не сможет восстановиться в кратчайшие сроки после заключения мирного договора между США и Ираном, заявил в беседе с «Ридусом» политолог-американист Егор Торопов. Он отметил, что все угрозы президента Штатов Дональда Трампа в отношении Исламской Республики носят исключительно демонстративный характер.

Ормузский пролив неоднократно возобновлял функционирование и вновь прекращал его. Подобные колебания продолжатся. Однако в обозримой перспективе произойдет восстановление большей части пропускной способности пролива относительно того, что было до начала военной операции США в Иране в феврале. За последний месяц пролив периодически возвращал пропускную способность. Не полностью, но на треть или четверть от изначальной, — отметил Торопов.

Он добавил, что резкая риторика как со стороны США, так и со стороны Ирана — не более чем инструмент для достижения мирных договоренностей. По словам политолога, «за кулисами обе страны ведут себя куда более прагматично».

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив не должен быть закрыт, в противном случае Иран получит удар, невиданный со времен Второй мировой войны. Он предупредил, что в случае нового отхода иранского руководства от достигнутых договоренностей последствия будут крайне серьезными.