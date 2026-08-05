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05 августа 2026 в 14:52

Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году

Психолог Рейнталь: в августе нужно приблизить распорядок дня к школьному

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В августе пора начинать приближать распорядок дня к школьному, чтобы подготовиться к новому учебному году, рассказала «ФедералПресс» семейный и детский психолог Галина Рейнталь. Она отметила, что это необходимо для психологической и физиологической адаптации.

Летом режим дня у детей становится более свободным и сильно отличается от школьного. Поэтому первое, что стоит сделать, — постепенно приблизить распорядок дня к школьному, — рассказала Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что ребенка нужно вовлекать в подготовку к новому учебному году — например, выбору формы и канцелярских принадлежностей. По ее словам, это поможет школьникам лучше запомнить свои вещи, быстрее узнавать их среди чужих и чувствовать себя увереннее.

Ранее педагог Ирина Третьяк рассказала, что родителям девятиклассников важно помочь им разобраться в своих профессиональных интересах, целях и планах на ближайшее будущее. Она отметила, что такая поддержка позволит ребенку сделать правильный выбор между старшей школой и колледжем.

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