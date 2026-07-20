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20 июля 2026 в 09:53

Педагог дала советы, как помочь ребенку выбрать между школой и колледжем

Педагог Третьяк: родителям девятиклассников важно помочь им разобраться в целях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родителям девятиклассников важно помочь им разобраться в своих профессиональных интересах, целях и планах на ближайшее будущее, заявила в беседе с LIFE.ru педагог Ирина Третьяк. Она отметила, что такая поддержка позволит ребенку сделать правильный выбор между старшей школой и колледжем.

Главный критерий выбора — понимание подростком своих интересов и желаемого формата обучения, а также того, как он видит свое будущее. Нужно разобраться, насколько школьник готов к углубленному освоению конкретной сферы деятельности. Не стоит принимать решение за один семейный разговор. Лучше заранее выбрать несколько интересующих профессий, посетить дни открытых дверей, пообщаться со студентами и выпускниками. Родители должны помогать подростку проверить свое решение, а не принимать его вместо него, — призвала Третьяк.

По словам эксперта, школьникам, которые еще не определились с будущей профессией, разумнее остаться в старших классах. Дополнительные два года позволят им сосредоточиться на общеобразовательных предметах, качественно подготовиться к ЕГЭ, познакомиться с разными направлениями и принять более осознанное решение о дальнейшем обучении. Колледж, напротив, лучше подходит тем, кто уже выбрал профессиональную сферу и хочет быстрее перейти к практике.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а это повысит шансы на поступление. До 10 баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях.

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