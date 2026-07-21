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21 июля 2026 в 01:46

В Раде пообещали Сырскому «кровавое» увольнение

Депутат Рады Безуглая предрекла Сырскому кровавую отставку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского будет «кровавой». Она обратилась к нему с рекомендацией самостоятельно подать заявление об уходе.

По словам Безуглой, вместо этого его придется «выкорчевывать» с должности. Депутат также утверждает, что Сырский покинет свой пост с позором. По ее мнению, это произойдет не по решению президента Украины Владимира Зеленского, а под давлением украинского народа.

Ранее Сырский объяснил, что территориальные центры комплектования находятся в подчинении Генерального штаба, однако ответственность за их реформирование лежит на Министерстве обороны. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о возможной отставке и прочие обвинения.

До этого украинские журналисты со ссылкой на администрацию президента Украины Владимира Зеленского и оборонное ведомство страны сообщили, что Сырский освобожден от должности главкома. Экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который сам недавно лишился поста, публично заявил, что Сырский препятствовал выполнению задач, и потребовал его увольнения.

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