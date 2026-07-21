Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского будет «кровавой». Она обратилась к нему с рекомендацией самостоятельно подать заявление об уходе.

По словам Безуглой, вместо этого его придется «выкорчевывать» с должности. Депутат также утверждает, что Сырский покинет свой пост с позором. По ее мнению, это произойдет не по решению президента Украины Владимира Зеленского, а под давлением украинского народа.

Ранее Сырский объяснил, что территориальные центры комплектования находятся в подчинении Генерального штаба, однако ответственность за их реформирование лежит на Министерстве обороны. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о возможной отставке и прочие обвинения.

До этого украинские журналисты со ссылкой на администрацию президента Украины Владимира Зеленского и оборонное ведомство страны сообщили, что Сырский освобожден от должности главкома. Экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который сам недавно лишился поста, публично заявил, что Сырский препятствовал выполнению задач, и потребовал его увольнения.