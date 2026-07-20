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20 июля 2026 в 15:08

Сырский лишился поста главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский уволен с должности главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press
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Александр Сырский покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщают украинские журналисты со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского и Министерства обороны Украины. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров публично обвинил Сырского в саботаже и призвал отправить его в отставку. В связи с этим на Украине прошли массовые протесты, которые некоторые называли новым Майданом.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на внутренние источники сообщил, что Сырского снимут с должности 20 июля. По его словам, в этот же день планируется выпустить официальное заявление об отставке.

До этого стало известно, что Зеленский не обсуждал с командирами корпусов возможную отставку Сырского. Есть вероятность, что украинское руководство так стремится снизить напряженность на фоне перестановок в правительстве.

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