Сырский лишился поста главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сообщают украинские журналисты со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского и Министерства обороны Украины. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров публично обвинил Сырского в саботаже и призвал отправить его в отставку. В связи с этим на Украине прошли массовые протесты, которые некоторые называли новым Майданом.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на внутренние источники сообщил, что Сырского снимут с должности 20 июля. По его словам, в этот же день планируется выпустить официальное заявление об отставке.

До этого стало известно, что Зеленский не обсуждал с командирами корпусов возможную отставку Сырского. Есть вероятность, что украинское руководство так стремится снизить напряженность на фоне перестановок в правительстве.