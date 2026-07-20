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20 июля 2026 в 22:34

Главком ВСУ объяснил провал реформы военкоматов

Сырский возложил ответственность за реформу ТЦК на экс-главу Минобороны

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Территориальные центры комплектования находятся в подчинении Генерального штаба, однако ответственность за их реформирование лежит на Министерстве обороны, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о возможной отставке и прочие обвинения.

Главком раскритиковал решение о закупке беспилотников за счет фонда оплаты труда военнослужащих, отметив, что теперь приходится искать дополнительные средства для выплаты денежного довольствия. Также Сырский отверг обвинения в отсутствии стратегии и продвижении приближенных по службе, сославшись на требования военной иерархии и ограничения, связанные с военной тайной.

Ранее украинские журналисты со ссылкой на администрацию президента Украины Владимира Зеленского и оборонное ведомство страны сообщили, что Сырский освобожден от должности главкома. Экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который сам недавно лишился поста, публично заявил, что Сырский препятствовал выполнению задач, и потребовал его увольнения.

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