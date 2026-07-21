Россиян предупредили о новой схеме мошенников от имени жилинспекции

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин. По его словам, в сообщении указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.

В мессенджере приходит сообщение якобы от Государственной жилищной инспекции. В нем указаны фамилия, имя и отчество получателя, говорится о завершении проверки жилого объекта, возможных нарушениях при перепланировке и уже вынесенном постановлении. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке, — заявил Шейкин.

По словам сенатора, переход по такой ссылке может привести к потере персональных данных и доступа к аккаунту на Госуслугах. Он также рекомендовал проверять подобную информацию только через официальный сайт жилищной инспекции своего региона, Госуслуги или по телефону ведомства.

До этого Шейкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.