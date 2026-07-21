Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 02:40

Россиян предупредили о новой схеме мошенников от имени жилинспекции

Шейкин: мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени ГЖИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин. По его словам, в сообщении указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.

В мессенджере приходит сообщение якобы от Государственной жилищной инспекции. В нем указаны фамилия, имя и отчество получателя, говорится о завершении проверки жилого объекта, возможных нарушениях при перепланировке и уже вынесенном постановлении. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке, — заявил Шейкин.

По словам сенатора, переход по такой ссылке может привести к потере персональных данных и доступа к аккаунту на Госуслугах. Он также рекомендовал проверять подобную информацию только через официальный сайт жилищной инспекции своего региона, Госуслуги или по телефону ведомства.

До этого Шейкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян в аэропортах с помощью QR-кодов. Злоумышленники предлагают пассажирам отсканировать его якобы для получения скидок, бонусов или участия в акциях магазинов беспошлинной торговли.

Общество
россияне
мошенники
инспекции
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России проходят испытания вакцины от Эболы
Нефтяной террор Зеленского. Атаки ВСУ на танкеры КТК: реакция РФ и Астаны
Раскрыто, что стало с осужденным по делу поджога «Полигона»
Минобрнауки раскрыло число поступающих в университеты России
Россиян предупредили о новой схеме мошенников от имени жилинспекции
В Британии назначили нового главу Минобороны
В Кувейте сообщили о ракетной атаке и налете беспилотников
«Невыносимая боль»: Месси высказался о финале ЧМ по футболу
«Спровоцировать конфликт»: президент Хорватии раскрыл отношение страны к РФ
Европа кидает Зеленского: Болгария отказалась от поддержки Украины
Глава ФБР США задумался о поездке в Россию
В Раде пообещали Сырскому «кровавое» увольнение
Карлсон резко высказался о главе дипломатии ЕС
ПВО и огневые группы сбили два БПЛА в Севастополе
В Ленобласти загорелся склад полимеров на 5900 кв. метров
В России готовят новый обмен пленными с Украиной
Синоптик рассказал о возвращении дождей в Москву
Провел ночь рядом с телом сына: что известно о гибели мальчика на Эльбрусе
МИД РФ дал двум итальянским дипломатам трое суток на выезд из страны
Уход от Тутберидзе, гонорар за Олимпиаду, ISU: как живет Аделия Петросян
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.