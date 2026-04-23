Арендатора ТЦ в Петербурге обязали снести здание в ближайшее время

В Санкт-Петербурге суд совместно с комитетом по контролю за имуществом обязал арендатора ТЦ у «Приморской» снести здание в течение месяца, пишет Neva.today со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию города. Соответствующие работы должны были начать еще в начале марта.

В начале весны коммерческая организация получила ордер для ограждения зоны, где будет проведен снос. Однако изменений на площадке так и не произошло. Срок ордера истек 20 апреля. В связи с этим сотрудники ГАТИ вмешались в процесс и объявили предостережение арендатору.

Ранее в Санкт-Петербурге с помощью нейросети «Городовой» выявили 1700 нарушений в содержании фасадов зданий за девять месяцев 2025 года. ИИ позволяет инспекторам контролировать состояние зданий.