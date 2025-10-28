В Петербурге с помощью ИИ нашли более 1700 нарушений в содержании фасадов

В Петербурге с помощью нейросети «Городовой» выявили 1700 нарушений в содержании фасадов зданий за девять месяцев 2025 года, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции. ИИ позволяет инспекторам контролировать состояние зданий.

Сообщается, что с помощью нейросети можно оценить состояние стен, штукатурки и окраски зданий, а также уровень чистоты и наличие информационных табличек.

Всего с начала года в городе устранили уже 450 обнаруженных нарушений. Отмечается, что более 70% нежилых зданий в Петербурге содержатся без замечаний.

Ранее в Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников истории и культуры от вандализма. Пилотный проект запустили на ключевых достопримечательностях города, включая памятник маршалу Жукову и «Медного всадника».