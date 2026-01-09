Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран В Турции отменили минимум 14 авиарейсов в Иран, запланированных на 9 января

Минимум 14 авиарейсов из Турции в Иран, запланированных на 9 января, были отменены. Согласно данным онлайн-табло, из «Аэропорта Стамбул» в иранскую столицу сегодня не вылетят самолеты компаний Turkish Airlines, Seperhan Airlines и Ata Airlines. Лайнеры Qeshm Air и Mahan на данный момент задерживаются.

Кроме того, отменены шесть рейсов Pegasus Airlines и Ajet, которые должны были вылететь 9 января из аэропорта Сабихи Гекчен. Помимо всего прочего, не состоится прилет из Тегерана в этот аэропорт шести бортов данных компаний. Turkish Airlines в свою очередь подтвердила отмены своих рейсов на 9 и на 10 января.

В связи с событиями в Иране отменены в общей сложности 17 рейсов, запланированных на 9 и 10 января в Тегеран, Тебриз и Мешхед, — подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

До этого стало известно, что на всей территории Ирана зафиксировали отключение интернета. Отмечается, что сбои произошли в Тегеране и ряде других городов на фоне проходящих там протестов. Демонстрации охватили 92 города в 27 провинциях, за последние дни акции зафиксированы в 285 локациях.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Так, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.