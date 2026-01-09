Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:06

Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран

В Турции отменили минимум 14 авиарейсов в Иран, запланированных на 9 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минимум 14 авиарейсов из Турции в Иран, запланированных на 9 января, были отменены. Согласно данным онлайн-табло, из «Аэропорта Стамбул» в иранскую столицу сегодня не вылетят самолеты компаний Turkish Airlines, Seperhan Airlines и Ata Airlines. Лайнеры Qeshm Air и Mahan на данный момент задерживаются.

Кроме того, отменены шесть рейсов Pegasus Airlines и Ajet, которые должны были вылететь 9 января из аэропорта Сабихи Гекчен. Помимо всего прочего, не состоится прилет из Тегерана в этот аэропорт шести бортов данных компаний. Turkish Airlines в свою очередь подтвердила отмены своих рейсов на 9 и на 10 января.

В связи с событиями в Иране отменены в общей сложности 17 рейсов, запланированных на 9 и 10 января в Тегеран, Тебриз и Мешхед, — подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

До этого стало известно, что на всей территории Ирана зафиксировали отключение интернета. Отмечается, что сбои произошли в Тегеране и ряде других городов на фоне проходящих там протестов. Демонстрации охватили 92 города в 27 провинциях, за последние дни акции зафиксированы в 285 локациях.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Так, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.

авиарейсы
Турция
Иран
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.