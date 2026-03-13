Десятки россиян застряли в Индии из-за войны на Ближнем Востоке

Посольство России в Индии сообщило о 43 обращениях из-за проблем с вылетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российское посольство в Индии получило 43 обращения от граждан, которые не могут вылететь из страны из-за обострения на Ближнем Востоке. Как сообщили в дипмиссии в беседе с ТАСС, большинство заявлений поступило от туристов в штатах Гоа и Керала.

Фиксируем обращения граждан, испытывающих проблемы с вылетом из Индии в связи с эскалацией иранского кризиса. По состоянию на 13 марта в посольстве зарегистрировано 43 подобных обращения, преимущественно от россиян, находящихся на территории штатов Гоа и Керала, — сказали в посольстве.

Дипломаты договорились с индийскими властями о приоритетном продлении виз для тех, чьи рейсы отменили. Вопросы проживания и питания туристов должны решать туроператоры и страховые компании, пояснили в посольстве.

Авиасообщение между Россией и Индией продолжает работать без ограничений. Регулярные рейсы выполняются из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Россияне также могут вернуться домой через страны Центральной Азии и Закавказья, добавили в дипмиссии.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

