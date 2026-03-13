Десятки россиян застряли в Индии из-за войны на Ближнем Востоке Посольство России в Индии сообщило о 43 обращениях из-за проблем с вылетом

Российское посольство в Индии получило 43 обращения от граждан, которые не могут вылететь из страны из-за обострения на Ближнем Востоке. Как сообщили в дипмиссии в беседе с ТАСС, большинство заявлений поступило от туристов в штатах Гоа и Керала.

Фиксируем обращения граждан, испытывающих проблемы с вылетом из Индии в связи с эскалацией иранского кризиса. По состоянию на 13 марта в посольстве зарегистрировано 43 подобных обращения, преимущественно от россиян, находящихся на территории штатов Гоа и Керала, — сказали в посольстве.

Дипломаты договорились с индийскими властями о приоритетном продлении виз для тех, чьи рейсы отменили. Вопросы проживания и питания туристов должны решать туроператоры и страховые компании, пояснили в посольстве.

Авиасообщение между Россией и Индией продолжает работать без ограничений. Регулярные рейсы выполняются из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Россияне также могут вернуться домой через страны Центральной Азии и Закавказья, добавили в дипмиссии.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.