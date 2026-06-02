В украинском регионе расширили зону обязательной эвакуации

Обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, из этих поселков нужно вывезти более 7 тыс. человек.

Расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области. <...> Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района, — написал Синегубов.

Как уточняет «Страна», совет обороны решил провести обязательное отселение из населенных пунктов Богодуховского района — поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина. Все они находятся северо-западнее Харькова, между Харьковом и госграницей с РФ.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответные удары будут наноситься по расположенным в Киеве командным пунктам и местам принятия решений. В связи с этим иностранцам, включая сотрудников дипмиссий и представительств международных организаций, рекомендовано срочно уехать из столицы Украины. Атаки станут ответом на обстрел ВСУ колледжа в Старобельске.