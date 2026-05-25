Россия начнет наносить удары по Киеву после атаки ВСУ на Старобельск МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений в Киеве

Россия будет наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам, которые рассредоточены по всему Киеву, говорится в заявлении МИД России. В связи с этим иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, предупредили о необходимости как можно скорее покинуть город. Удары станут ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске.

Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского, — говорится в заявлении МИД России.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Сообщалось, что дроны по объекту образования могли быть запущены с территории Харьковской области.

Президент России Владимир Путин исключил, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР был случайным. По словам российского лидера, 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.