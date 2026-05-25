25 мая 2026 в 17:26

«Все, довели»: депутат об анонсированных Россией ударах по ВПК Украины

Депутат Колесник: Россия будет атаковать ВПК Украины, пока Запад не одумается

Фото: МО РФ
Россия продолжит наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу до тех пор, пока Запад не придет в чувство, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский собственноручно побудил Москву к ответным мерам.

Я не знаю более миролюбивого МИД, чем российское. Мы всегда стремились не уподобляться таким политикам, как Кая Каллас (глава евродипломатии. — NEWS.ru), которые способны лишь нагнетать и создавать конфликты. Но раз уж наше Министерство иностранных дел анонсировало удары [по ВПК Украины], значит, все, довели. Поэтому будут последовательные атаки, тяжелые, мощные, пока на Западе не придут в чувство те, кто управляет Зеленским и его шайкой. Или если враг не сдается, его уничтожают. Других вариантов нет, — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что западные политики, которые допустили удары Вооруженных сил Украины по мирным гражданам России, должны понести ответственность за свои поступки. По словам парламентария, наказание будет суровым, строгим и соответствующим всем нормам международного права.

Что там подумает Зеленский или как представит ситуацию, Россию это не должно волновать. Этот человек всегда будет стараться ради ухудшения ситуации, затягивания конфликта. Ему неважно, как мы будем действовать. Любое наше решение или слово он может обернуть в свою сторону. Нет смысла обращать на него внимание. Тем более что мы уже понимаем, какой конец его ждет. Каким конкретно образом это случится, это уже другой вопрос. Главное, что мы знаем правду: Украина сама виновата, что теперь ее ждут удары возмездия, — резюмировал Колесник.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Старобельск стала последней каплей для Москвы. По информации ведомства, российские военные начинают серию целенаправленных атак на предприятия ВПК Украины в Киеве.

