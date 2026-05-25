Названа возможная цель строительства обороны в ВСУ в Волынской области Экс-нардеп Олейник: Украина может разворовать деньги на оборону под Волынью

Украина способна разворовать деньги, предназначенные для создания круговой обороны в Волынской области, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, строительство оборонительных сооружений может также использоваться для провокационных действий в отношении Белоруссии.

Может быть, [Украина разворует деньги на строительство круговой обороны в Волынской области]. Практика уже показала, что они строят оборонительные рубежи, а реально идет хищение денег. Особенно так зарабатывают, когда видят, что территорию сдадут. Проверь потом, сколько туда вложили, что там вырыли, сколько этих «зубов дракона» оставили, — высказался Олейник.

Он предположил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о воинственных планах Белоруссии и звонок главы Франции Эммануэля Макрона в Минск не случайны. По словам экс-нардепа, к этому относится и приезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев.

Я не исключаю, что оборонительные рубежи строят [в Волынской области], чтобы спровоцировать какую-либо ситуацию и максимально удерживать ее под контролем. Это бессмысленно после заявлений Александра Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru), что его страна ни на кого не будет нападать, если в их адрес не будет агрессии, — резюмировал Олейник.

Ранее глава Ковельской районной администрации Ольга Черен сообщила о начале подготовки круговой обороны в Волынской области Украины. Она уточнила, что меры принимаются в населенных пунктах, расположенных у границы с Белоруссией.