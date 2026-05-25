Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 18:17

Названа возможная цель строительства обороны в ВСУ в Волынской области

Экс-нардеп Олейник: Украина может разворовать деньги на оборону под Волынью

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина способна разворовать деньги, предназначенные для создания круговой обороны в Волынской области, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, строительство оборонительных сооружений может также использоваться для провокационных действий в отношении Белоруссии.

Может быть, [Украина разворует деньги на строительство круговой обороны в Волынской области]. Практика уже показала, что они строят оборонительные рубежи, а реально идет хищение денег. Особенно так зарабатывают, когда видят, что территорию сдадут. Проверь потом, сколько туда вложили, что там вырыли, сколько этих «зубов дракона» оставили, — высказался Олейник.

Он предположил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о воинственных планах Белоруссии и звонок главы Франции Эммануэля Макрона в Минск не случайны. По словам экс-нардепа, к этому относится и приезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев.

Я не исключаю, что оборонительные рубежи строят [в Волынской области], чтобы спровоцировать какую-либо ситуацию и максимально удерживать ее под контролем. Это бессмысленно после заявлений Александра Лукашенко (президент Белоруссии. — NEWS.ru), что его страна ни на кого не будет нападать, если в их адрес не будет агрессии, — резюмировал Олейник.

Ранее глава Ковельской районной администрации Ольга Черен сообщила о начале подготовки круговой обороны в Волынской области Украины. Она уточнила, что меры принимаются в населенных пунктах, расположенных у границы с Белоруссией.

Европа
Украина
Белоруссия
Александр Лукашенко
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
МИД принял важное решение после задержания в Чехии митрополита Илариона
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Тарпищев дал совет теннисистке Андреевой на «Ролан Гаррос»
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.