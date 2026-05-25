25 мая 2026 в 18:44

Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве

Правительство России инициировало повышение госпошлин в миграционной сфере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает существенное увеличение государственных пошлин в миграционном секторе, указано на сайте парламента. Пояснительная записка указывает, что это делается для более эффективного пополнения федерального бюджета за счет пошлин за гражданство и пересечение границ России.

В целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета путем введения (увеличения действующих) государственных пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, и изменения отдельных положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, затрагивающих вопросы в сфере миграции, — уточняется в записке.

Ранее в Крыму перекрыли канал незаконной миграции, в результате чего было задержано два человека, включая иностранного гражданина. По факту организации незаконного пребывания иностранцев на территории России было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, на свадебном торжестве на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, после которой были задержаны 33 иностранца в возрасте от 17 до 60 лет. Одному из них было назначено выдворение за пределы России.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все, кто прибывал в РФ, должны соблюдать законы. Он пояснил, что иностранцы, решившие переехать в Россию, обязаны знать русский язык, а также уважать традиции и культуру страны.

