Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает существенное увеличение государственных пошлин в миграционном секторе, указано на сайте парламента. Пояснительная записка указывает, что это делается для более эффективного пополнения федерального бюджета за счет пошлин за гражданство и пересечение границ России.

В целях повышения эффективности пополнения федерального бюджета путем введения (увеличения действующих) государственных пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации, и изменения отдельных положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, затрагивающих вопросы в сфере миграции, — уточняется в записке.

