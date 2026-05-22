Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:24

Несколько десятков мигрантов «разнообразили» свадьбу массовой дракой

Полиция задержала 33 иностранца после драки на свадьбе в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Свадебное торжество на юго-востоке Москвы закончилось массовой дракой, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России. После потасовки были задержаны 33 иностранцев в возрасте от 17 до 60 лет. Одному иностранному гражданину назначили выдворение за пределы России.

Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, возник словесный конфликт, в результате которого мужчины вышли на улицу, где перепалка переросла в драку, — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, на месте происшествия полицейские задержали 25 участников потасовки и доставили их в отдел. Позже оперативники установили личности еще восьмерых человек, которые также были задержаны.

Ранее массовая драка с участием не менее девяти человек произошла в Николаевском районе Волгоградской области. Поводом для разбирательства стало заявление местной жительницы о конфликте с неизвестными.

До этого полиция начала проверку после драки у бара на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. Неизвестный напал на молодого человека и сбил его с ног. Пострадавший, которого пришлось поместить в реанимацию, ударился головой об асфальт и у него пошла кровь изо рта.

Москва
МВД
свадьбы
массовые драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Росгвардейцы задержали мужчину, открывшего стрельбу в Подмосковье
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Лавров раскрыл, какое качество позволяет быть всегда в боевой готовности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.