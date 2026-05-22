Несколько десятков мигрантов «разнообразили» свадьбу массовой дракой Полиция задержала 33 иностранца после драки на свадьбе в Москве

Свадебное торжество на юго-востоке Москвы закончилось массовой дракой, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России. После потасовки были задержаны 33 иностранцев в возрасте от 17 до 60 лет. Одному иностранному гражданину назначили выдворение за пределы России.

Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, возник словесный конфликт, в результате которого мужчины вышли на улицу, где перепалка переросла в драку, — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, на месте происшествия полицейские задержали 25 участников потасовки и доставили их в отдел. Позже оперативники установили личности еще восьмерых человек, которые также были задержаны.

