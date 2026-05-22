Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:41

Казанский раскрыл главные составляющие успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина

Казанский: игра Исаева и Радулова помогла «Локомотиву» взять Кубок Гагарина

Вратарь Даниил Исаев Вратарь Даниил Исаев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Помимо главного тренера Боба Хартли, важнейшим фактором успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина стала игра вратаря Даниила Исаева и нападающего Александра Радулова, заявил NEWS.ru комменатор Денис Казанский. По его мнению, голкипер провел безупречную финальную серию против казанского «Ак Барса».

До финальной серии Исаев играл не на таком высоком уровне спасений, как в прошлом сезоне. Там он был безупречен. В полуфинале Исаев был очень нервным. Но в финале, преодолев омский «Авангард», он ментально вернулся на запредельный уровень. И, конечно, Радулов. В 40 лет оставаться лучшим игроком КХЛ. Мы видели, как он может меняться: насколько агрессивным он был в серии с Омском и насколько спокойным и хладнокровным был в серии с «Ак Барсом», — сказал Казанский.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

Ранее Казанский заявил, что тренер Боб Хартли не стал навязывать свою волю и укрепил и без того прочный фундамент команды. По его мнению, канадский специалист не стал все ломать и слегка изменил игровые принципы.

Спорт
Денис Казанский
Локомотив
Хоккей
Кубок Гагарина
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном регионе проверят качество асфальта на главной местной трассе
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.