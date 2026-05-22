Казанский раскрыл главные составляющие успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина

Помимо главного тренера Боба Хартли, важнейшим фактором успеха «Локомотива» в Кубке Гагарина стала игра вратаря Даниила Исаева и нападающего Александра Радулова, заявил NEWS.ru комменатор Денис Казанский. По его мнению, голкипер провел безупречную финальную серию против казанского «Ак Барса».

До финальной серии Исаев играл не на таком высоком уровне спасений, как в прошлом сезоне. Там он был безупречен. В полуфинале Исаев был очень нервным. Но в финале, преодолев омский «Авангард», он ментально вернулся на запредельный уровень. И, конечно, Радулов. В 40 лет оставаться лучшим игроком КХЛ. Мы видели, как он может меняться: насколько агрессивным он был в серии с Омском и насколько спокойным и хладнокровным был в серии с «Ак Барсом», — сказал Казанский.

«Локомотив» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча прошла в Казани, а победные шайбы в составе гостей забросили Егор Сурин (дубль) и Максим Шалунов.

Ранее Казанский заявил, что тренер Боб Хартли не стал навязывать свою волю и укрепил и без того прочный фундамент команды. По его мнению, канадский специалист не стал все ломать и слегка изменил игровые принципы.