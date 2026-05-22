Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры Риелтор Власова: при покупке квартиры семьи обращают внимание на инфраструктуру

При покупке квартиры семьи обращают внимание на наличие инфраструктуры, рассказала «ФедералПресс» президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Власова. Она отметила, что для обеспечения необходимых учреждений рядом с домом важна поддержка государства.

И, конечно же, для таких семей очень важно понимать поддержку государственных органов, органов власти, что вся необходимая инфраструктура при приобретении такого объекта будет создана и родителям не придется тратить время, средства и силы, чтобы добираться до детских садов и школ, чтобы их дети жили и росли в безопасности, — рассказала Власова.

Риелтор подчеркнула, что сейчас семейные кварталы востребованы и набирают повышенный спрос. По ее словам, качество городской среды и социальная инфраструктура жизненно необходимы семьям.

Ранее риелтор Константин Барсуков рассказал, что загородная жизнь ограничивает доступные виды досуга. Он отметил, что такой формат жилья также может быть неудобным для семей с детьми — из-за отдаленности школ и детских садов.