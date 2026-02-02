Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме

Загородная жизнь ограничивает доступные виды досуга, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он отметил, что такой формат жилья также может быть неудобным для семей с детьми — из-за отдаленности школ и детских садов.

Молодые люди на удаленке нормально зарабатывают, они не готовы отказываться от досуга. А жизнь в доме не такая простая, нужны руки или дополнительные деньги. Главное отличие квартиры от дома заключается в том, что в квартире все сделали внутри — отопление, электрика, ломаться там нечему, — рассказал Барсуков.

Риелтор подчеркнул, что о переезде за город чаще задумываются люди старше 35 лет. По его словам, жить в частном доме стремится только молодежь с особенным менталитетом, если им неважны тусовки и другие развлечения.

Ранее риелтор-аналитик Александр Иванов рассказал, что многие россияне решили в конце 2025 года и начале 2026 года воспользоваться семейной ипотекой до вступления в силу изменений. Он отметил, что большинство сделок — жилье, купленное «впрок».