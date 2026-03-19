Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:30

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, манку и бананы — и готовлю постные кружевные блины, которые всегда получаются идеальными, даже у новичка.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие ажурные блинчики с золотистыми кружевными краями, которые тают во рту, оставляя приятное банановое послевкусие. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете испечь следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: стакан пшеничной муки, стакан манной крупы, 550 миллилитров кипяченой воды, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, столовая ложка разрыхлителя, столовая ложка сухих дрожжей, 3 банана.

Муку просейте и смешайте с манкой, солью и сахаром. Добавьте дрожжи и разрыхлитель, перемешайте. Бананы разомните вилкой в пюре и добавьте в сухую смесь. Постепенно влейте теплую воду, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Оставьте тесто на 20–30 минут в тепле, чтобы оно подошло. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Проверено редакцией
Читайте также
блины
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.