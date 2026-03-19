На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Беру муку, манку и бананы — и готовлю постные кружевные блины, которые всегда получаются идеальными, даже у новичка.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие ажурные блинчики с золотистыми кружевными краями, которые тают во рту, оставляя приятное банановое послевкусие. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете испечь следующую партию.

Для приготовления вам понадобится: стакан пшеничной муки, стакан манной крупы, 550 миллилитров кипяченой воды, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка соли, столовая ложка разрыхлителя, столовая ложка сухих дрожжей, 3 банана.

Муку просейте и смешайте с манкой, солью и сахаром. Добавьте дрожжи и разрыхлитель, перемешайте. Бананы разомните вилкой в пюре и добавьте в сухую смесь. Постепенно влейте теплую воду, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Оставьте тесто на 20–30 минут в тепле, чтобы оно подошло. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выпекайте блины на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

