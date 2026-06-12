Боец раскрыл одну важную особенность российских «Ланцетов», ВСУ издевались над пожилым жителем ДНР, в Британии указали на главную проблему Зеленского. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 11 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Боец раскрыл одну особенность российских «Ланцетов»

Ударный беспилотник «Ланцет» можно сравнить со снайперской винтовкой благодаря его точности и дальности действия, рассказал военнослужащий группировки «Центр» с позывным Кот. По его оценке, система связи позволяет аппарату успешно преодолевать воздействие РЭБ и сохранять устойчивое управление на больших расстояниях.

По словам морпеха, подтвержденная дальность работы комплекса в его подразделении составила 113 километров. Он также отметил, что беспилотник успешно преодолевает воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ издевались над пожилым жителем ДНР

Житель Родинского в ДНР Антон Равинский заявил, что украинские военные издевались над пожилым мужчиной, который находился в одном из укрытий. По его словам, пенсионер позже пришел в подвал, где скрывались другие мирные жители, и рассказал о произошедшем.

Равинский сообщил, что военные спрашивали мужчину о местонахождении российских военных и угрожали прострелить ему ногу. По словам очевидца, пенсионер ответил, что лучше сразу стрелять в голову, после чего военные рассмеялись и ушли.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Британии указали на главную проблему Зеленского

Британский журнал The Spectator назвал украинского президента Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Кроме того, авторы публикации охарактеризовали текущий этап его президентства как самый грязный период пребывания у власти.

По мнению авторов материала, трудности для Зеленского связаны не только с вопросом урегулирования конфликта. Ситуацию также осложняет продолжающийся коррупционный скандал, который, как утверждается в статье, серьезно подорвал доверие украинцев к власти. Командир ВС РФ рассказал о тактике маскировки ВСУ в Константиновке Украинские военные в Константиновке Донецкой Народной Республики маскируются под сотрудников жилищно-коммунальных служб, сообщил командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, российские подразделения ведут избирательный огонь и не наносят ударов по зданиям, где гарантированно находятся мирные жители. Командир привел пример, как на его позиции недавно выявили украинского военного, переодетого в одежду работника ЖЭКа. Тот сидел у подъезда и вел себя спокойно, но его выдали осанка, походка и характерные движения. По словам Крупного, в таких ситуациях сомнений не остается. Он также добавил, что украинская пехота уступает операторам беспилотников в умении логически мыслить.

Тем временем Вооруженные силы России круглосуточно выявляют точки запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Константиновке, добавил командир штурмового батальона. По его словам, военные также фиксируют появления «Бабы-яги». Он рассказал, что солдаты наблюдают за ее посадкой. Затем пехота противника подбирает и цикл заново повторяется.

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