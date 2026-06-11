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11 июня 2026 в 20:53

Раскрыто, как ВС России выявляют точки запуска БПЛА в Константиновке

Командир Крупный сообщил о выявлении точек запуска БПЛА в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России круглосуточно выявляют точки запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Константиновке, сообщил ТАСС командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, военные также фиксируют появления «Бабы-яги».

Мы круглосуточно сидим, выявляем вот эти точки: откуда прилетела «Баба-яга», потом летишь, сопровождаешь, смотришь, где она села, висишь, мониторишь, смотришь — пехота [противника] выбежала, подобрала, и так по кругу, — сказал Крупный.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие уничтожают оставшиеся разрозненные группы противника в освобожденных кварталах Константиновки в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения ВС России продолжили успешное продвижение в микрорайоне Новоселовка.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Российское оборонное ведомство эти сведения не комментировало.

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Баба-яга
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