В Минобороны рассказали о последних очагах сопротивления в Константиновке

В Минобороны рассказали о последних очагах сопротивления в Константиновке Минобороны сообщило о зачистке освобожденных кварталов Константиновки

Российские военнослужащие уничтожают оставшиеся разрозненные группы противника в освобожденных кварталах Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, штурмовые подразделения ВС России продолжают успешное продвижение в микрорайоне Новоселовка.

Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника, — говорится в заявлении.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Константиновка уже находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город заходят две группировки ВС России и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».