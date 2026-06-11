ВС России освободили село под Харьковом Российские войска установили контроль над Охримовкой в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Роскошное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операцию провели бойцы Южной группировки войск.

До этого стало известно, что штурмовые подразделения группировки войск «Север» освободили село Шевченко в Харьковской области. Бойцы выбили последние группы украинских солдат из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также стало известно, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.