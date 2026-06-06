Российские бойцы погнали ВСУ еще из одного села в Харьковской области

Российские бойцы погнали ВСУ еще из одного села в Харьковской области Группировка «Север» освободила село Шевченко в Харьковской области

Российские штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады группировки войск «Север» освободили село Шевченко в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Бойцы выбили последние группы украинских солдат из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сломив упорное сопротивление противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что освобождение Комсомольского в Запорожской области — важная победа российских войск. Этот населенный пункт, по его словам, открывает путь к Орехову, который считается ключевым узлом обороны украинской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, командир штурмового взвода 114-го полка 5-й армии группировки «Восток» с позывным Танкист сообщил, что при обороне села Комсомольское в Запорожской области украинские войска потеряли более роты личного состава. Российские военные также захватили пленных, а среди убитых бойцов ВСУ оказались те, кто пытался оказывать сопротивление.