Попытка удержать Комсомольское обернулась для ВСУ большими потерями Командир Танкист: в Комсомольском ВСУ потеряли более роты, были взяты пленные

Украинские войска потеряли более роты личного состава при удержании обороны в селе Комсомольском Запорожской области, сообщил командир штурмового взвода 5-й армии 114-го полка группировки войск «Восток» с позывным Танкист. По его словам, российские бойцы также взяли пленных, а среди уничтоженных солдат Вооруженных сил Украины оказались те, кто оказывал сопротивление, передает РИА Новости.

Были взяты пленные, были убиты более роты, — рассказал военный.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что освобождение Комсомольского в Запорожской области является значимой победой российской армии. Контроль над этим населенным пунктом позволяет ВС РФ направить силы на Орехов, который является ключевым оборонительным пунктом украинских сил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области стало известно днем 4 июня. Контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка. В ходе операции было освобождено до пяти квадратных километров территории и зачищено более 250 строений.