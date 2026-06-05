Освобождение Комсомольского в Запорожской области является значимой победой российской армии, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, контроль над этим населенным пунктом позволяет ВС РФ направить силы на Орехов, который является ключевым оборонительным пунктом украинских сил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Это очень значимая победа наших военнослужащих. Дело в том, что после этого населенного пункта открывается прямой путь на Орехов — это основной укрепрайон украинских боевиков, — пояснил Марочко.

Об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области стало известно днем 4 июня. Контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка.

До этого военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Мирополье в Сумской области. Российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.