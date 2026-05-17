Украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.
Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим, — отметил он.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.
Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.