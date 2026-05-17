Украинцев уличили в нежелании воевать с Россией Мирошник: у граждан Украины нет мотивации воевать за нынешнее правительство

Украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим, — отметил он.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.