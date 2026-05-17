17 мая 2026 в 13:33

Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби

Власти Абу-Даби сообщили о пожаре в районе АЭС «Барака» из-за атаки БПЛА

В Объединенных Арабских Эмиратах в районе АЭС «Барака» начался пожар после атаки дронов, сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби в соцсети X. По его информации, угрозы радиационной безопасности нет, никто не пострадал.

Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака» в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника, — отметили в центре.

Информацию о том, что пожар не повлиял на безопасность АЭС, подтвердило федеральное управление по ядерному регулированию (FANR). Отмечается, что все энергоблоки работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Белый дом призывал ОАЭ активнее участвовать в противостоянии с Ираном. По данным источников, окружение американского лидера Дональда Трампа даже предложило Абу-Даби установить контроль над одним из иранских островов в Персидском заливе.

Также Израиль передал ОАЭ батареи ПВО «Железный купол» и направил специалистов для их обслуживания. Усиление сил противовоздушной обороны совпало со слухами об обстрелах Ирана со стороны Эмиратов.

Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
