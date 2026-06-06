Украина и Россия запускают канал обмена документами

Украина и Россия согласовали механизм обмена документами для граждан, чтобы обеспечить своевременное получение справок и выплат, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью ИС «Вести». Договоренность с омбудсменом Дмитрием Лубинцом была достигнута на встрече 5 июня.

Если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок, — привела пример Лантратова.

Она отметила, что невозможно осуществить выплаты из-за отсутствия необходимых документов и каналов связи. В связи с этим стороны договорились о создании канала взаимодействия для передачи этих справок, так как между Россией и Украиной нет дипломатических отношений.

Ранее Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Также Лантратова сообщила, что достигла договоренностей с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских лиц для их возвращения на родину. Они провели первую встречу после вступления Лантратовой в должность.