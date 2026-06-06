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06 июня 2026 в 23:37

При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей

Пушилин: двое детей и трое взрослых были ранены в ДНР при атаке дронов ВСУ

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пять мирных жителей, включая двух детей, получили ранения в результате атак ударных дронов Вооруженных сил Украины 6 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пострадавшие были зафиксированы в разных районах республики.

В селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа тяжелое ранение получил мужчина, родившийся в 1954 году. Также пострадал мальчик 2011 года рождения в Приморском районе Мариуполя и парень 2008 года рождения в Центрально-Городском районе Горловки.

Кроме того, в Енакиево пострадал мужчина 1963 года рождения, а на автодороге Р-150 вблизи Березового городского округа Докучаевск ранен мужчина 1983 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 жилых домостроений в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах, — резюмировал Пушилин.

Ранее пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

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