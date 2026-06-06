Бухарест предпринял меры по своей защите после взрыва украинского дрона

Бухарест предпринял меры по своей защите после взрыва украинского дрона Дан: Румыния усилит разведку и получит новое оборудование после взрыва дрона ВСУ

Румыния усилит разведку потенциальных угроз в Черноморском регионе и получит новое оборудование для их пресечения после взрыва украинского морского дрона в порту Констанца, заявил президент страны Никушор Дан в своих социальных сетях. Специальная сессия НАТО по безопасности в Черном море состоится 10 июня.

Дан написал, что Румыния адаптируется к новым технологиям. В следующем месяце военно-морские силы получат серию оборудования и поучаствуют в учениях НАТО.

Полное расследование инцидента завершат в ближайшие дни. В данный момент речь идет об украинском дроне из группы четырех аппаратов, потерявших управление. Киев подтвердил принадлежность дрона, заявив, что катер сошел с курса из-за помех.

Подобные инциденты уже происходили в Греции. В конце мая дрон врезался в жилой дом в румынском Галаце, в результате происшествия пострадали два человека.

Бухарест продолжает диалог с Киевом, и уже предусмотрен протокол, охватывающий подобные события. Москва неоднократно заявляла, что не направляет дроны и ракеты на страны НАТО, а удары наносятся исключительно по военным объектам на Украине.

Ранее военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи Устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.