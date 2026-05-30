30 мая 2026 в 19:53

НАТО не придет на помощь Румынии из-за упавшего беспилотника

Военэксперт Рамм: НАТО не запустит пятую статью из-за упавшего БПЛА в Румынии

Фото: imago-images.de/Global Look Press
Падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО, заявил военный эксперт Алексей Рамм в беседе с KP.RU. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

Эксперт отметил, что в таких случаях прежде всего проводятся консультации и обсуждаются возможные меры поддержки государства, которое считает себя пострадавшим. Рамм добавил, что характер такой поддержки может быть различным и не обязательно связан с применением вооруженных сил. Он также допустил, что в будущем число подобных инцидентов и спорных ситуаций между Россией и западными странами может увеличиться.

Ранее председатель Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне выразил мнение, что Альянсу не следует чрезмерно реагировать на регулярные инциденты с беспилотниками в странах восточного фланга. Так он прокомментировал недавний взрыв БПЛА на территории Румынии, а также общую ситуацию с безопасностью в Европе.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
