«Парламентское плечо» подключили к реализации договоренностей России и КНР В Совфеде сообщили о начале реализации договоренностей Путина и Си Цзиньпина

Верхняя палата парламента России начала работу по реализации договоренностей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в беседе с ИС «Вести». По его словам, спикер Совфеда Матвиенко указала на необходимость подставить «парламентское плечо» под выполнение соглашений.

Мы можем смело сказать, что по законодательной линии, по линии сотрудничества законодательных органов, мы стали первыми на столь высоком уровне. «Мы» — я имею в виду мы и наши китайские партнеры, кто приступил к реализации договоренностей лидеров, — рассказал собеседник.

Ранее представитель Минобороны КНР Цзян Бинь подтвердил, что Китай и Россия продолжат укреплять взаимодействие в оборонной сфере. По его словам, стороны намерены расширять совместные учения и подготовку, чтобы совместно противостоять различным рискам и вызовам и обеспечивать глобальную и региональную безопасность и стабильность.

До этого Путин заявил, что доволен итогами визита в Казахстан. Глава государства отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном вышел на рекордные $20 млрд (1,4 трлн рублей) и продолжает расти.