В Минпросвещения назвали условие, при котором школьника удалят с урока

30 мая 2026 в 17:43

Минпросвещения: школьников начнут удалять с уроков за нарушение дисциплины

Учитель может пригласить представителя руководства школы или уполномоченное лицо, чтобы удалить ученика с уроков, говорится в новом приказе Минпросвещения на портале правовой информации. Речь идет о случаях, когда учащийся с первого раза не отреагировал на замечание педагога.

При повторном нарушении дисциплины <...> педагогический работник незамедлительно приглашает руководителя организации <...> для принятия им решения об удалении обучающегося с учебного занятия и проведении с ним профилактической беседы, по окончании которой обучающийся возвращается на учебное занятие, — сообщили в документе.

Отмечается, что с 1 сентября 2027 года в российских школах будет внедряться единая модель оценки поведения. В 2026–2027 учебном году эта модель пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

Ранее сообщалось, что в первом классе школ не будет оценок за поведение. Минпросвещения внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

