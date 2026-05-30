В Минпросвещения назвали условие, при котором школьника удалят с урока

В Минпросвещения назвали условие, при котором школьника удалят с урока Минпросвещения: школьников начнут удалять с уроков за нарушение дисциплины

Учитель может пригласить представителя руководства школы или уполномоченное лицо, чтобы удалить ученика с уроков, говорится в новом приказе Минпросвещения на портале правовой информации. Речь идет о случаях, когда учащийся с первого раза не отреагировал на замечание педагога.

При повторном нарушении дисциплины <...> педагогический работник незамедлительно приглашает руководителя организации <...> для принятия им решения об удалении обучающегося с учебного занятия и проведении с ним профилактической беседы, по окончании которой обучающийся возвращается на учебное занятие, — сообщили в документе.

Отмечается, что с 1 сентября 2027 года в российских школах будет внедряться единая модель оценки поведения. В 2026–2027 учебном году эта модель пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

Ранее сообщалось, что в первом классе школ не будет оценок за поведение. Минпросвещения внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.