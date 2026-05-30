Старшеклассникам в России подготовят новый стандарт обучения

Минпросвещения России планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования для 10-11-х классов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Его введут в действие с 1 сентября 2027 года, проект стандарта планируется утвердить в июле 2026 года.

Согласно сообщению ведомства, новый проект документа позволит учащимся изучать все дисциплины на двух разных уровнях. Школьники, нуждающиеся в общей подготовке, могут выбрать базовый уровень, а те, кто ориентирован на углубленное изучение, получат необходимые инструменты. Обучение в школах продолжится по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.

Ожидается, что образовательные учреждения сами определят формирование узконаправленных групп или классов внутри этих профилей. Кроме того, в рамках обновлений программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов.

