ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 03:24

Старшеклассникам в России подготовят новый стандарт обучения

Минпросвещения РФ позволит школьникам учиться на базовом и углубленном уровнях

Школьники в классе перед началом основного государственного экзамена Школьники в классе перед началом основного государственного экзамена Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минпросвещения России планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования для 10-11-х классов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Его введут в действие с 1 сентября 2027 года, проект стандарта планируется утвердить в июле 2026 года.

Согласно сообщению ведомства, новый проект документа позволит учащимся изучать все дисциплины на двух разных уровнях. Школьники, нуждающиеся в общей подготовке, могут выбрать базовый уровень, а те, кто ориентирован на углубленное изучение, получат необходимые инструменты. Обучение в школах продолжится по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному.

Ожидается, что образовательные учреждения сами определят формирование узконаправленных групп или классов внутри этих профилей. Кроме того, в рамках обновлений программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов.

Ранее депутат Госдумы Марина Ким из партии «Справедливая Россия» предложила передать подготовку школьных выпускных городским администрациям, чтобы снять финансовую и организационную нагрузку с учителей и родителей. По ее словам, местные органы власти должны взять на себя организацию торжеств, устраняя необходимость сбора средств и поиска локаций.

Россия
школы
Минпросвещения
стандарты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.