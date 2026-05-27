27 мая 2026 в 00:21

В Госдуме предложили изменить привычный формат школьных выпускных

В Госдуме предложили передать муниципалитетам организацию выпускных у школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутат Госдумы Марина Ким из партии «Справедливая Россия» предложила передать подготовку школьных выпускных городским администрациям, чтобы снять финансовую и организационную нагрузку с учителей и родителей. По ее словам, которые передает РИА Новости, местные органы власти должны взять на себя организацию торжеств, устраняя необходимость сбора средств и поиска локаций.

Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время, — заявила Ким.

Помимо этого, Ким отметила, что ее предложение находит особый отклик в преддверии сезона выпускных, поскольку оно отвечает запросу общественности на уменьшение расходов и бремени, лежащего на семьях и педагогах.

Ранее эксперт Минпросвещения РФ Михаил Авдеенко заявил: подарок школьному учителю на последний звонок или выпускной не должен стоить дороже трех тысяч рублей. Он отметил, что если родители решили дарить несколько подарков, то ограничение действовало отдельно на каждый из них.

