Путин объяснил, кому в России не стоит перегибать палку

Контрольно-надзорные органы не должны перегибать палку при реализации закона о надзорной деятельности в отношении муниципалитетов, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Он подчеркнул, что нужно думать об интересах людей и не действовать исключительно формально.

Недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. Что хотел бы подчеркнуть: конечно — мы все работаем ради этого — мы должны думать об интересах людей и нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку, — сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин 21 апреля, в День местного самоуправления, встретится с главами муниципальных образований. По его словам, у мероприятия не будет жесткой повестки дня — чиновники расскажут главе государства, как обстоят дела в той или иной области.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что граждане России на парламентских выборах поддержат конструктивные инициативы, настоящих патриотов и практиков. Любые попытки посеять рознь и расшатать общественную стабильность будут решительно пресечены.