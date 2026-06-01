Стало известно, сколько ВС РФ освободили населенных пунктов за неделю ВС России за неделю освободили 10 населенных пунктов

Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

Также были освобождены три населенных пункта в Днепропетровской области, два в Сумской области и один в Запорожской области. За предыдущую неделю российские военные освободили три населенных пункта.

Ранее группировка войск «Север» освободила село Караичное в Харьковской области. Штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника и выбили последние группы украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военное командование Украины перебросило к селу Россоховатое в Харьковской области новое элитное подразделение сил беспилотных систем. По его словам, взвод специализируется на применении перспективных разработок FPV-дронов.

Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил: контроль над Нововасилевкой в Харьковской области открывает Вооруженным силам России дорогу на Колодезное. По его словам, освобождение этого населенного пункта даст подразделениям группировки войск «Север» возможность обезопасить существенный участок границы с Валуйским районом.