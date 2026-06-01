В России начался основной переод сдачи ЕГЭ

Основной период ЕГЭ начался 1 июня с экзаменов по химии, истории и литературе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. На участие в них зарегистрировались около 232 тыс. человек, отметили в ведомстве.

Экзамены проходят во всех регионах страны, а также в российских образовательных организациях за рубежом. Для их проведения задействованы около 3,5 тыс. пунктов проведения экзаменов и более 110 тыс. сотрудников.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил: для успешной сдачи экзаменов необходимы мотивация, желание учиться, поддержка родителей и выполнение домашних заданий без использования нейросетей. Он привел в пример ученика, который набрал 400 баллов без репетиторов.

До этого психолог онлайн-школы Алиса Токарева посоветовала выполнять в конце самые сложные задания. По ее словам, легкие и средние упражнения на ЕГЭ помогают вернуть ощущение контроля, которое исчезает из-за тревоги. Благодаря такому подходу мозг начинает работать более эффективно, добавила Токарева.

