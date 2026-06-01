Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Швейцарии. В финальном матче в Цюрихе финны одолели хозяев турнира и завоевали пятое золото в своей истории.

Финны обыграли сборную Швейцарии в финале, состоявшемся в Цюрихе. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 71-й минуте в овертайме, а итоговый счет составил 1:0.

Для сборной Финляндии это первое чемпионство с 2022 года. Бронзовые награды турнира завоевали норвежцы, которые в дополнительное время победили команду.

Ранее финские хоккеисты стали вторыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Канады со счетом 4:2. Встреча состоялась в Цюрихе. В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21-я), Конста Хелениус (32-я) и Аату Рятю (33-я). У канадцев отличились Роберт Томас (9-я) и Дилан Холлоуэй (15-я).

