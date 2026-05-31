СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей одного из кафе в Пятигорске, говорится в управлении ведомства по Ставропольскому краю. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 36 человек.

Дело возбуждено по статье 236 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание или отравление людей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ. Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания, изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз, — говорится в сообщении ведомства.

Во время осмотра специалисты изъяли образцы продукции и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования. Теперь они будут направлены на лабораторные исследования.

Ранее глава города Дмитрий Ворошилов сообщал о 34 госпитализированных людях. Он отметил, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.