Мужчина победил рак более 170 раз

Американец пережил 170 рецидивов рака и готовится к новой операции

47-летний американец Шон Лири пережил более 170 заболеваний раком и вновь готовится к операции, пишет The Sun. За последние годы у мужчины диагностировали два случая рака горла, рак языка, мочевого пузыря и пищевода, около 15 случаев рака полости рта и свыше 150 случаев рака кожи.

Тяжело столкнуться даже с одним диагнозом рака, но когда понимаешь, что новые случаи будут появляться снова и снова, это многократно усиливает этот тяжелый момент и становится всепоглощающим, сюрреалистичным и изматывающим испытанием для разума, тела и души, — заявил Лири.

По данным издания, причиной столь частых случаев онкологии является редкое генетическое заболевание — анемия Фанкони. Этот синдром нарушает механизмы восстановления ДНК и многократно повышает риск развития рака. По словам специалистов, вероятность возникновения онкологических заболеваний у Лири примерно в 750 раз выше средней.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что одной из самых распространенных ошибок является ожидание симптомов заболевания. По его словам, на ранних стадиях рак, как правило, никак себя не проявляет, поэтому своевременно выявить болезнь помогают только регулярные профилактические обследования.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

